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    ABD Las Vegas'ta Türk asıllı Koray Aldemir pokerde 8 milyon dolar kazandı

    ABD Las Vegas'ta Rio Convention Center'da "World Series of Poker" turnuvası düzenlendi. Katılımcılar, yarışta yer almak için 10 biner dolar ödedi. Türk asıllı Koray Aldemir pokerde 8 milyon dolar kazandı. Destekçileri, Aldemir'in tüm paraları topladığını görünce, sevinç çığlıkları attı.

    Pokermen!

    ABD Las Vegas'ta Rio Convention Center'da "World Series of Poker" turnuvası düzenlendi. Katılımcılar, yarışta yer almak için 10 biner dolar ödedi. Türk asıllı Koray Aldemir'in da aralarında olduğu yarışmacılar, müthiş bir mücadele sergiledi.

    Aldemir, büyük oyuncuları geride bırakarak 8 milyon doları cebe indirdi. Avusturya'da yaşayan Türk asıllı Alman vatandaşı Koray Aldemir'e karşı oynayan 49 yaşındaki Atlantalı bankacılık yöneticisi George Holmes da 4.3 milyon dolar kazanmasını bildi. Aldemir, sadece bu turnuvaya katılmak için 1.5 yıl çalıştığını belirtti. "Pokerde en önemli kural, matematiği çözmek. Bunu başarırsan kazanırsın" dedi.

    KİM NE KAZANDI
    Koray Aldemir: 8 milyon dolar
    George Holmes: 4.3 milyon dolar
    Jack Oliver: 3 milyon dolar
    Joshua Havalesi: 2,3 milyon dolar


    Özgür Seçilmiş: 1.8 Milyon Dolar
    Hye Park: 1.4 milyon dolar
    Alejandro Lococo: 1,225 milyon dolar
    Jareth Doğu: 1,1 milyon dolar
    Chase Bianchi: 1 milyon dolar

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