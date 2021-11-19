ABD Las Vegas'ta Türk asıllı Koray Aldemir pokerde 8 milyon dolar kazandı

ABD Las Vegas'ta Rio Convention Center'da "World Series of Poker" turnuvası düzenlendi. Katılımcılar, yarışta yer almak için 10 biner dolar ödedi. Türk asıllı Koray Aldemir'in da aralarında olduğu yarışmacılar, müthiş bir mücadele sergiledi.
Aldemir, büyük oyuncuları geride bırakarak 8 milyon doları cebe indirdi. Avusturya'da yaşayan Türk asıllı Alman vatandaşı Koray Aldemir'e karşı oynayan 49 yaşındaki Atlantalı bankacılık yöneticisi George Holmes da 4.3 milyon dolar kazanmasını bildi. Aldemir, sadece bu turnuvaya katılmak için 1.5 yıl çalıştığını belirtti. "Pokerde en önemli kural, matematiği çözmek. Bunu başarırsan kazanırsın" dedi.
KİM NE KAZANDI
Koray Aldemir: 8 milyon dolar
George Holmes: 4.3 milyon dolar
Jack Oliver: 3 milyon dolar
Joshua Havalesi: 2,3 milyon dolar
Özgür Seçilmiş: 1.8 Milyon Dolar
Hye Park: 1.4 milyon dolar
Alejandro Lococo: 1,225 milyon dolar
Jareth Doğu: 1,1 milyon dolar
Chase Bianchi: 1 milyon dolar