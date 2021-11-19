ABD Las Vegas'ta Türk asıllı Koray Aldemir pokerde 8 milyon dolar kazandı

ABD Las Vegas'ta Rio Convention Center'da "World Series of Poker" turnuvası düzenlendi. Katılımcılar, yarışta yer almak için 10 biner dolar ödedi. Türk asıllı Koray Aldemir'in da aralarında olduğu yarışmacılar, müthiş bir mücadele sergiledi.

Aldemir, büyük oyuncuları geride bırakarak 8 milyon doları cebe indirdi. Avusturya'da yaşayan Türk asıllı Alman vatandaşı Koray Aldemir'e karşı oynayan 49 yaşındaki Atlantalı bankacılık yöneticisi George Holmes da 4.3 milyon dolar kazanmasını bildi. Aldemir, sadece bu turnuvaya katılmak için 1.5 yıl çalıştığını belirtti. "Pokerde en önemli kural, matematiği çözmek. Bunu başarırsan kazanırsın" dedi.

KİM NE KAZANDI

Koray Aldemir: 8 milyon dolar

George Holmes: 4.3 milyon dolar

Jack Oliver: 3 milyon dolar

Joshua Havalesi: 2,3 milyon dolar



Özgür Seçilmiş: 1.8 Milyon Dolar

Hye Park: 1.4 milyon dolar

Alejandro Lococo: 1,225 milyon dolar

Jareth Doğu: 1,1 milyon dolar

Chase Bianchi: 1 milyon dolar