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    İngiltere'de Terörle Mücadele Polis Birimi'nden flaş açıklama (Dünya haberleri)

    İngiltere'de Terörle Mücadele Polis Birimi, Pazar günü Liverpool'da bir hastane önünde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Polis ölen saldırgan Swealmeen'in, bomba yapımında kullandığı malzemeyi almaya Nisan ayında başladığını söyledi.

    8 ay önce planladı

    İngiltere'de Terörle Mücadele Polis Birimi, Pazar günü Liverpool'da bir hastane önünde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Polis ölen saldırgan Swealmeen'in, bomba yapımında kullandığı malzemeyi almaya Nisan ayında başladığını söyledi.

    AKDENİZ'E F-35 DÜŞTÜ
    İngiltere     Savunma Bakanlığı, İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten kalkan İngiliz F-35 tipi savaş uçağının Akdeniz'de rutin uçuşu sırasında düştüğünü açıkladı. Yetkililer, kendini uçaktan fırlatan pilotun güvenli bir şekilde uçak gemisine geri döndüğünü bildirdi.

    UZAYDA HAYAT UZAK DEĞİL
    ABD'de Washington Katedrali'nde düzenlenen bir toplantıya katılan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, uzayla ilgili şok açıklama yaptı. Yakın bir gelecekte uzayda hayat başlayacağını söyledi. "Uzay sakinleri, dünyaya tatile gelecekler" dedi.

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    Haberler Dünya İngiltere'de Terörle Mücadele Polis Birimi'nden flaş açıklama (Dünya haberleri)
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