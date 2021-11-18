İngiltere'de Terörle Mücadele Polis Birimi, Pazar günü Liverpool'da bir hastane önünde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Polis ölen saldırgan Swealmeen'in, bomba yapımında kullandığı malzemeyi almaya Nisan ayında başladığını söyledi.

AKDENİZ'E F-35 DÜŞTÜ

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten kalkan İngiliz F-35 tipi savaş uçağının Akdeniz'de rutin uçuşu sırasında düştüğünü açıkladı. Yetkililer, kendini uçaktan fırlatan pilotun güvenli bir şekilde uçak gemisine geri döndüğünü bildirdi.

UZAYDA HAYAT UZAK DEĞİL

ABD'de Washington Katedrali'nde düzenlenen bir toplantıya katılan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, uzayla ilgili şok açıklama yaptı. Yakın bir gelecekte uzayda hayat başlayacağını söyledi. "Uzay sakinleri, dünyaya tatile gelecekler" dedi.