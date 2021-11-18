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    • Dünya
    • 18.11.2021 10:50
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    • 18.11.2021 10:50
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    Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın saldırısı misillemeyle püskürtüldü

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Tovuz bölgesindeki mevzilere ateş açıldı. Açıklamada saldırının misillemeyle püskürtüldüğü belirtildi.

    Ermenistan’ın saldırısı püskürtüldü!

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Tovuz bölgesindeki mevzilere ateş açıldı. Açıklamada saldırının misillemeyle püskürtüldüğü belirtildi.

    7 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
    Dün yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirilmişti.

    ERMENİSTAN ATEŞKESİ BOZUYOR
    Ermenistan, ateşkese rağmen son günlerde Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyordu. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

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