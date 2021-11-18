Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın saldırısı misillemeyle püskürtüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Tovuz bölgesindeki mevzilere ateş açıldı. Açıklamada saldırının misillemeyle püskürtüldüğü belirtildi.



7 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Dün yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirilmişti.

ERMENİSTAN ATEŞKESİ BOZUYOR

Ermenistan, ateşkese rağmen son günlerde Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyordu. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.