İngiltere’deki canlı bomba, ünlü bir pizzacı çıktı! (Dünya haberleri)

İngiltere Liverpool'de bir taksi ile saldırıya giderken şoför David Perry'in fark etmesi üzerine kendini patlatan canlı bomba ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Iraklı olan Emad Jamil Al Swealmeen'in (32) Liverpool'a göçmen olarak geldiği, Batılı görünmek için adını Enzo Almeni olarak değiştirdiği, 18 aydır da bir ailenin yanında kaldığı belirlendi. Şehirde üç önemli pizzacıdan biri olan saldırganın, mesleği ile ilgili ödülleri olduğu belirtildi. Saldırıyı da İngiliz vatandaşlığı verilmediği için gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedildi.

ROTHSCHILD KANUNLARI

Ünlü gazeteci Natalie Livingstone, "Rothschild'in Kadınları" adlı kitapta, ailenin kurallarını anlattı. Kadınların aile içinde söz sahibi olması konu edilen kitapta, ilginç bir detay daha gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 270 yıl önce Mayer Amschel Rothschild'in "Ailenin kadınları ve damatlar, asla finans ve bankacılık sektöründeki şirketlerden hisse sahibi olmayacak" şeklindeki mottosu, kitapta yer aldı.

UKRAYNA SINIRI BOMBA GİBİ

Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya başladı. Birliklerin sayısının 100 bini geçtiği açıklandı. ABD, Kiev'e tam destek açıklaması yaptı. Rusya'nın tehlikeli bir oyuna kalkışmamasını istedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO müteyakkız olmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.

DARBECİ HAFTER ADAY OLDU

Libya'da 2019'da darbeye kalkışan Halife Hafter, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu açıkladı. "Demokrasinin kurallarına uygun olarak, Allah'a güvenerek başkanlık seçimlerinde adaylığımı ilan ediyorum" ifadesini kullandı. Ülkede daha önce de devrik lider Kaddafi'nin oğlu aday olduğunu açıklamıştı.

SURİYE'DE TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM OLAMAZ

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Suriye'nin Geleceği" panelinde konuştu: Esad hayatta kalmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde anlaşmaya varmıyor. Yıkıntının yöneticisi olmayı tercih ediyor. Ülkede Türkiye'siz bir çözüm ihtimali yok.