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    • Dünya
    • 16.11.2021 21:34
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    • 16.11.2021 21:42
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    Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Menendez'in son skandalı: "Türkiye'ye F-16 satmayın"

    Türkiye karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, "Türkiye arzu ettiğimiz seviyede bir NATO müttefiki değil" diyerek, F-16 satışını onaylamadığını söyledi. Menendez, Senato'ya sunduğu "ABD-Yunanistan savunma iş birliği" tasarısında, Türkiye için üretilen F-35 uçaklarının Atina yönetimine verilmesini önermişti.

    Türkiye’ye F-16 satışını onaylamıyorum

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 savaş uçağı tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarının bir kısmının modernize edilmesi dahil bazı konuları görüşmek üzere askeri bir heyetin ABD'ye gittiğini açıkladı.

    Konuya ilişkin Air Force isimli haber sitesine açıklamalarda bulunan ve Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan Demokrat Parti Senatörü Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söyledi.

    "TÜRKİYE İSTEDİĞİMİZ GİBİ DAVRANMIYOR"
    Menendez, "Gerçekten bir sorun var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil" ifadelerini kullandı.

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA TÜRK SİHA'LARINI HEDEF ALMIŞTI
    ABD Savunma Bütçesi görüşmelerinde konuşan Menendez, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının barış ve insan hakları için büyük bir tehdit olduğunu öne sürmüş, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın." diyerek ambargo çağrısı yapmıştı.

    "TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLEN UÇAKLAR YUNANİSTAN'A VERİLSİN" DEMİŞTİ
    Menendez, Senato'ya sunduğu "ABD-Yunanistan savunma iş birliği" tasarısında, Türkiye için üretilen F-35 uçaklarının Atina yönetimine verilmesini önermişti.

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