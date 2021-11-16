Son dakika: Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi derinleşiyor! Rusya, AB’yi çifte standartla suçladı

Polonya güvenlik güçlerinin sınırı aşmak isteyen göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı sprey kullandığını ve göçmenlerin başlarının üstünden silahla ateş ettiğini söyleyen Lavrov, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Lavrov, "Uluslararası insancıl hukuku ve diğer uluslararası barış anlaşmalarını ihlal ediyorlar. Bu anlaşılmaz. Bunu yapamazlar." diye konuştu.

"ABD'NİN RUSYA'YI UZAYDA SUÇLAMASI İKİ YÜZLÜLÜK"

Yörüngede bulunan bir uzay aracını füzeyle vurmasıyla ilgili olarak Rusya'nın uzayın barışçıl kullanımı için risk oluşturduğu yönündeki ABD'den gelen açıklamayı da "ikiyüzlülük" olarak nitelendiren Lavrov, ABD'nin asılsız suçlamalar yerine fiilen müzakere masasına oturmasını ve Rusya ile Çin'in uzayda silahlanma yarışını önlemek için önerdiği anlaşmayı müzakere etmesi tavsiyesinde bulundu.