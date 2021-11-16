Son dakika: Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi derinleşiyor! Rusya, AB’yi çifte standartla suçladı

Lavrov, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın krizin çözülmesi için her şeyi yaptığını belirten Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya ve Fransa dahil AB ülkelerinin liderleri ile görüştüğünü dile getirdi. Lavrov, "Bizden yardım isteniyor ve biz bu yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Göç krizinin AB ile Belarus yönetimi arasında çözülmesi gerektiğine işaret eden Lavrov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonla görüşmesini olumlu olarak nitelendirdi.
Tarafların sorun ile ilgili diyaloğu sürdürme konusunda anlaştıklarını hatırlatan Lavrov, "Sınırın diğer tarafında, Polonya tarafında sağduyunun galip geleceğini gerçekten umuyorum." dedi.
AB'nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi konusunda çifte standart uyguladığını kaydeden Lavrov, Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen göç dalgası ile ilgili olarak AB'nin sorunları ortaklaşa çözmeye çalıştığını hatırlattı.
Lavrov, "Bu durumda, Polonya düzeni kaba bir şekilde bozuyor. Brüksel'deki yöneticiler ise o kadar açık bir şekilde çifte standart kullanıyor ki kendilerini çok rahatsız bir duruma soktuklarını oldukça iyi anlayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.