Liverpool’da canlı bomba, bir katedrali havaya uçurmak istedi! Taksici sayesinde facia önlendi (Dünya haberleri)

İngiltere Liverpool'de önceki gün katedralde ulusal anma töreni vardı. Törene askerler de katıldı. Bir canlı bomba, bindiği taksi ile o katedrale gitmek istedi. Taksici David Perry, müşterinin üzerinde bomba olduğunu fark etti. Aniden aracı durdurup indi. Sonra da canlı bomba içerideyken aracı kilitledi. Canlı bomba, kendini patlattı. Ortalık savaş alanı haline döndü.

TRUMP'TAN SATILIK

ABD eski Başkanı Donald Trump, Washington DC'deki Trump oteli sattı. Otelin satışı için 375 milyon dolara anlaşıldığı ve resmi devrinin 2022'nin ilk çeyreğinde yapılacağı açıklandı. Otelin yeni isminin Waldorf Astoria olacağı ve Hilton Group tarafından yönetileceği bilgisine yer verildi. Trump'ın 263 odalı otel için, 2019'dan bu yana alıcı aradığı belirtildi.

DRONE APPLE GELİYOR

ABD'li teknoloji devi Apple, yüksek uçuşa geçti. Drone üretmeye karar verdi. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne iki yeni drone patenti almak için müracaat etti. Üretilecek dronlara, kablosuz bir ağ üzerinden uzaktan bağlantı kurulmasının sağlanabileceği belirtildi.