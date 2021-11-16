Coronavirüs kabusu, insanlığın yakasını bırakmadı! Avrupa'da vakalar yeniden patladı

Dünya aşı ile biraz nefes almaya başladı. Önlemler bir bir kaldırıldı. Ama Corona kabusu, insanlığın yakasını bırakmadı. Avrupa'da vakalar patladı. Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa'da yöne önlemler için adımlar atıldı. Türkiye'de de vakalar 20 binin altına inmezken, her gün 200 kişi Corona'dan hayatını kaybetti.

ALMAN REKORU

Almanya'da Almanya'da 24 saatte görülen vaka sayısı 50 bini geçti. 235 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki aktif vaka sayısı, 364 bin 400 ile şu andaki dördüncü dalganın en yüksek seviyesine ulaştı

MASKELER TAKILSIN

Hollanda'da eylül ayı sonlarında sosyal mesafe önleminin kaldırılması ile vaka sayıları yükseldi. Ülke genelindeki müzelerde, spor salonlarında ve halka açık alanlarda test ve aşı kartı isteneceği belirtildi. Yüz maskelerinin mağazalarda ve diğer halka açık alanlarda takılması yeniden zorunlu hale getirildi.

AVUSTURYA KAPANDI

Avusturya'da hükümet, artan Coronavirüs vakası oranları nedeniyle dünden itibaren ülke genelinde aşı olmamış kişiler için sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasına karar verdi.

CORONA GÖZDEN VURUYOR

Corona belası, gözleri de etkiliyor. Dr. Yusuf Yıldırım, "Virüslere bağlı göz enfeksiyonları artıyor. Her 3 Covid hastasından birinde, bu rahatsızlık gözüküyor" dedi.