Son dakika: Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığı reddedildi





İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEKLE ARANIYOR...

Babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkan Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor.







HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

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