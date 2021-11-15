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    • Dünya
    • 15.11.2021 17:31
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    • 15.11.2021 17:37
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    Son dakika: Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığı reddedildi

    Son dakika haberi... Libya Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddetti. Öte yandan Babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkan Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor.

    Libya’da oğul Kaddafi’nin adaylığı reddedildi

    Libya Yüksek Seçim Komisyonu, ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddetti.

    Dün, Kaddafi'nin, Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğu açıklanmıştı.



    İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEKLE ARANIYOR...
    Babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkan Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor.



    HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR
    Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığı reddedildi
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