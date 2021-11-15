İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Türkiye ile işbirliğine hazırız

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tahran ve Ankara'nın terörle mücadelede ortak hareket edebileceğini ifade ettiği aktarıldı.
TÜRKİYE'YE OLUMLU MESAJLAR
Türkiye ile İran arasında uzun vadeli işbirliği mutabakatının imzalanacağını belirten Reisi, "Uzun vadeli işbirliği mutabakatı imzalandığında Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlü işbirliğine dönüşecek. İki ülke arasındaki işbirliği bölgede barış ve istikrara hizmet edecek" dedi.
TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI! "HAZIRIZ"
Reisi, "Bölgesel işbirliğimiz uluslararası işbirliğine dönüşmeli. Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız. Bu alanda ortaklığımızı artırmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN...
İki ülke arasındaki işbirliğinin bölge ve iki ülke halkının çıkarına olduğunu belirten Reisi, "Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerimiz komşuluk ilişkilerinin ötesinde derin ve tarihi anlamlara sahip" açıklamasını yaptı.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETME MESAJI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İran ile iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "İran'ın yeni hükümetini netice alıcı bir hükümet olarak görüyoruz. Tahran ile iş birliği düzeyini mümkün olduğu kadar artırmaya kararlıyız" dedi.
Kafkaslarda ticari ilişkilerin ve istikrarın artması için İran ile olan iş birliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Çavuşoğlu, terörizmle mücadelede İran ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.