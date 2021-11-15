İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Türkiye ile işbirliğine hazırız





ÇAVUŞOĞLU'NDAN İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETME MESAJI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İran ile iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "İran'ın yeni hükümetini netice alıcı bir hükümet olarak görüyoruz. Tahran ile iş birliği düzeyini mümkün olduğu kadar artırmaya kararlıyız" dedi.



Kafkaslarda ticari ilişkilerin ve istikrarın artması için İran ile olan iş birliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Çavuşoğlu, terörizmle mücadelede İran ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.