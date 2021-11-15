Bulgaristan, yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için dün seçimlere gitti (Dünya haberleri)

Bulgaristan, yeni cumhurbaşkanı ve meclisin 240 üyesinin belirlenmesi için dün seçimlere gitti. Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan'da bir ilki gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girdi. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş soydaşlar da ülke genelinde kurulan 126 sandıkta oy verdi.

2. TURA KALDI

Katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle seçimde 2. tura gidilecek. Türk aday Karadayı, oyların yüzde 9,8'ini alarak 3'üncü sırada yer aldı.

KADDAFİ ADAY

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, 24 Aralık'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için adaylık başvurusu yaptı. Libya Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin zamanında yapılacağı ifade edildi. Muammer Kaddafi, 2011'de çıkan isyanda linç edilerek öldürülmüştü.

SADE VATANDAŞ

Japonya Prensesi Mako, imparatorluk unvanından vazgeçti. Avukat Kei Komuro ile evlendi. Eşiyle birlikte Haneda Uluslararası Havaalanı'nda saat 10:40'da uçağa binerek ABD'ye hareket etti. New York'ta artık sade vatandaş olarak yaşayacak olan Mako'nun yolculuk sırasında valizini bile kendisinin taşıması dikkat çekti.

ELYSEE'DE TACİZ!

Fransa Elysee Sarayı'nda bir kadın asker, bir subayın tecavüzüne uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı yürüten hakim, tecavüzle suçlanan askeri tanık statüsüne aldı. Mağdur kadın asker, başka bir göreve atandı. Suçlanan askerle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

DERSİMİZ TÜRKÇE

Pakistanlı Dr. İman Baloch, "Diriliş Ertuğrul" dizisini izledi. Türkçe öğrenmek için Çorum'a geldi. Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde derslere girdi. Baloch, Türkçe'yi Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girerek, kardiyoloji alanında çalışmayı planladığını söyledi.