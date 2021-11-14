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    • Dünya
    • 14.11.2021 15:34
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    • 14.11.2021 15:51
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    SON DAKİKA! İran'da şiddetli deprem!

    Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) İran'ın güneyinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. EMSC ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıklamıştı. Sarsıntı Dubai, Katar, Bahreyn ve Umman ve Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildi.

    İran’da şiddetli deprem!

    Son dakika bilgilerine göre, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    EMSC ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

    Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü olarak 6,4 olarak duyurdu. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin açıklamasında göre merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

    Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

    Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    FARKLI ÜLKELERDEN DE HİSSEDİLDİ
    ABD Deprem Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6,3 derinliğini ise 10 km olarak duyurdu.

    Dubai, Katar, Bahreyn ve Umman ve Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde de sarsıntının hissedildiği ifade edildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! İran'da şiddetli deprem!
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