Yunan generalden Türk İHA ve SİHA'ları itirafı: Türkiye karşısında parlak bir durumda değiliz

Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lar dünyada ses getirmeye devam ediyor.
Savunma sanayiinde yaptığımız atılımlarla dünyada söz sahibi olmaya devam ederken en büyük hamlelerimizden olan İHA ve SİHA'lara ilişkin Yunanistan'dan bomba bir itiraf geldi.
Yunanistan'da emekli Korgeneral Lambros Tzoumis, Atina'nın Türkiye ile rekabete girebilmek adına ABD ve Fransa ile yaptığı askeri anlaşmalar için "Bu anlaşmalar tek başına ulusal güvenlik sorununu çözmez" ifadelerini kullandı ve 'hiç kimsenin, herhangi bir yabancı gücün garanti verdiği yanılsamasını sürdürmesine izin verilmediğini'nin altını çizdi.
Türkiye'nin, Yunanistan'ın askeri bir çatışmaya yol açmasını istemediğini düşündüğünü belirten Tzoumis, yine de yakın gelecekte gelişmelere çok fazla dikkat gösterilmesi gerektiğine inandığı kaydetti.
Tzoumis, "Türkiye, objektif hedeflerini hiçbir dirençle karşılaşmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Atina'nın psikolojisini bozmayı ve Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin asıl amacı hedeflerine direniş göstermeden ulaşması" diye konuştu.
Emekli general, Ankara'nın hamlelerinin arkasındaki amacın, Atina'yı 'iki kötü seçenek' arasında bırakmak olduğunu savunarak, "Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir. "Ankara, beklentileri doğrultusunda ikili anlaşmazlıkların kapsamlı bir şekilde çözülmesi için müzakere masasına gelmemizi istiyor." dedi.