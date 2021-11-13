Yunan generalden Türk İHA ve SİHA'ları itirafı: Türkiye karşısında parlak bir durumda değiliz

Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lar dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Savunma sanayiinde yaptığımız atılımlarla dünyada söz sahibi olmaya devam ederken en büyük hamlelerimizden olan İHA ve SİHA'lara ilişkin Yunanistan'dan bomba bir itiraf geldi.

Yunanistan'da emekli Korgeneral Lambros Tzoumis, Atina'nın Türkiye ile rekabete girebilmek adına ABD ve Fransa ile yaptığı askeri anlaşmalar için "Bu anlaşmalar tek başına ulusal güvenlik sorununu çözmez" ifadelerini kullandı ve 'hiç kimsenin, herhangi bir yabancı gücün garanti verdiği yanılsamasını sürdürmesine izin verilmediğini'nin altını çizdi.