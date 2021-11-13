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    • Dünya
    • 13.11.2021 22:52
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    • 13.11.2021 23:08
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    Yunan generalden Türk İHA ve SİHA'ları itirafı: Türkiye karşısında parlak bir durumda değiliz

    Türkiye son dönemde savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla dünyada söz sahibi olmaya başlarken en büyük hamleler arasında yer alan İHA ve SİHA'lar Suriye'den Karabağ'a kadar birçok bölgede dengeleri değiştiririken komşu ülkelerinden canını sıkmaya devam ediyor. Yunan ordusundan emekli olan Korgeneral Lambros Tzoumis tarihi itiraflarda bulundu. Atina'nın bir an evvel önlem alması gereken noktaların altını çizen Tzoumis, Türk SİHA'larına ilişkin "Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 60-65'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması" ifadelerini kullandı.

    Yunan generalden tarihi itiraf!

    Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lar dünyada ses getirmeye devam ediyor.

    Savunma sanayiinde yaptığımız atılımlarla dünyada söz sahibi olmaya devam ederken en büyük hamlelerimizden olan İHA ve SİHA'lara ilişkin Yunanistan'dan bomba bir itiraf geldi.

    Yunanistan'da emekli Korgeneral Lambros Tzoumis, Atina'nın Türkiye ile rekabete girebilmek adına ABD ve Fransa ile yaptığı askeri anlaşmalar için "Bu anlaşmalar tek başına ulusal güvenlik sorununu çözmez" ifadelerini kullandı ve 'hiç kimsenin, herhangi bir yabancı gücün garanti verdiği yanılsamasını sürdürmesine izin verilmediğini'nin altını çizdi.

    Türkiye'nin, Yunanistan'ın askeri bir çatışmaya yol açmasını istemediğini düşündüğünü belirten Tzoumis, yine de yakın gelecekte gelişmelere çok fazla dikkat gösterilmesi gerektiğine inandığı kaydetti.

    Tzoumis, "Türkiye, objektif hedeflerini hiçbir dirençle karşılaşmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Atina'nın psikolojisini bozmayı ve Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin asıl amacı hedeflerine direniş göstermeden ulaşması" diye konuştu.

    Emekli general, Ankara'nın hamlelerinin arkasındaki amacın, Atina'yı 'iki kötü seçenek' arasında bırakmak olduğunu savunarak, "Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir. "Ankara, beklentileri doğrultusunda ikili anlaşmazlıkların kapsamlı bir şekilde çözülmesi için müzakere masasına gelmemizi istiyor." dedi.

        'SİHA'LAR ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ'
        Türkiye yapımı Bayraktar SİHA'lara özel olarak değinen Tzoumis, "Türk SİHA'ları ve ve yürüttükleri casusluk faaliyetleriyle ile ilgilenilmesi konusuna öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu soruna karşı alınacak önlemler ele alınmalı. Yunanistan bu sebeple ABD ve İsrail ile askeri işbirliğini geliştirdi." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'NİN İHA'LARI KARŞISINDA PARLAK BİR DURUMDA DEĞİLİZ"
        Türkiye ile rekabette en büyük çıkmazlardan birisinin savunma sanayisi olduğunu kaydeden Yunan General, "Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 60-65'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması" ifadelerini kullandı.

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