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    • Dünya
    • 13.11.2021 11:15
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    • 13.11.2021 11:15
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    Meksika'da kartel vahşeti! 2 kadını bagajda yaktılar

    Meksika'da kan donduran cinayet... Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehrinde 2 kadın, kartel üyesi olduğu iddia edilen zanlılar tarfafından arabanın bagajında yakılarak öldürüldü. İşte o korkunç fotoğralar...

    Meksika’da kartel vahşeti! 2 kadını bagajda yaktılar

    Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran kadın cinayetiyle sarsıldı. Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, 2 kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi.

    Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi. Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajı açtıklarında kısmen kömürleşmiş 2 kadının cansız bedenine ulaştı.

    Aracı ateşe verdikten sonra kaçan silahlı kişiler tarafından olay yerine tehdit içerikli bir de not bırakıldı. Suçluların yazdıkları notta Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin adını kullandığı görüldü.
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        Haberler Dünya Meksika'da kartel vahşeti! 2 kadını bagajda yaktılar
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