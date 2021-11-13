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    Güzel 'yat'ırım! Tanesi 11 milyon dolardan 39 daire...

    Dünyanın en büyük yatı Somnio, 2024’te denize inecek. Yüzen devde 39 daire bulunacak. Her biri 11 milyon dolardan satışa çıkacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Güzel ’yat’ırım
    Yatırım için ev ve araba alma devri sona erdi! Norveçli firma, ezber bozan bir projeyle gündeme geldi.

    2024'te denize indirmeyi planladığı dünyanın en büyük yatına 'hayal etmek' anlamına gelen Somnio adını verdi.

    600 milyon dolarlık yatın en ilgi çekici yanıysa satışa çıkartılan 39 dairesiydi.



    160 ila 650 metrekare büyüklüğünde değişen dairelerin her biri için 11 milyon dolar istendi! Konut süper yat hizmeti verecek Somnio'nun daire satışları bu yılın sonunda başlayacak...
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