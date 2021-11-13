Adelie pengueni yanlışlıkla 3 bin km yüzerek Yeni Zelanda'ya ulaştı | Dünyadan haberler

Antartika'da yaşayan bir Adelie pengueni doğal yaşam alanından yola çıktı! Yanlışlıkla 3 bin kilometre yüzerek Yeni Zelanda kıyılarına ulaştı! Sahil kenarında yorgun halde bulunan ve Pingu ismi verilen penguen, bakıma alındı. Pingu'yu bulan Harry Singh isimli bölge sakini "Bir saat boyunca hareket etmedi ve oldukça bitkin görünüyordu" açıklaması yaptı. 1962 ve 1993'te birer Adelie pengueni de Yeni Zelanda kıyılarında görülmüştü.
Tedavi altına alınan ve yorgun olduğu belirlenen Pingu, Banks Yarımadası'nda köpeklerin olmadığı bir yerde plaja bırakılacak.
'OSCAR'LIK İSTEK
Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius 2013'te sevgilisi Reeva Steenkamp'ı katletti. 15 yıl hapsi istendi. Geçtiğimiz hafta cezasının yarısını çektiği için şartlı tahliyesi gündeme geldi! Pistorius'un serbest kalması için sevgilisi Steenkamp'ın ailesiyle bir araya gelmesi gerekti. Acılı ailenin isteğiyse yüreklere işledi: Katille yalnızca 5 dakika yalnız kalmak, gözlerinin içine bakmak istiyoruz.
ABD'Yİ DİZE GETİRDİ
Türk şirketi Getir, Avrupa'dan sonra ABD'ye adım attı. İlk olarak Şikago'da hizmet vermeye başladı.
Tedavi altına alınan ve yorgun olduğu belirlenen Pingu, Banks Yarımadası'nda köpeklerin olmadığı bir yerde plaja bırakılacak.
'OSCAR'LIK İSTEK
Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius 2013'te sevgilisi Reeva Steenkamp'ı katletti. 15 yıl hapsi istendi. Geçtiğimiz hafta cezasının yarısını çektiği için şartlı tahliyesi gündeme geldi! Pistorius'un serbest kalması için sevgilisi Steenkamp'ın ailesiyle bir araya gelmesi gerekti. Acılı ailenin isteğiyse yüreklere işledi: Katille yalnızca 5 dakika yalnız kalmak, gözlerinin içine bakmak istiyoruz.
ABD'Yİ DİZE GETİRDİ
Türk şirketi Getir, Avrupa'dan sonra ABD'ye adım attı. İlk olarak Şikago'da hizmet vermeye başladı.