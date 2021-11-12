Godwit kuşu, 13 bin kilometreyi hiç durmadan 239 saat uçtu! ABD ayağa kalktı

Alaska'dan 17 Eylül'de havalanan Çubuk kuyruklu erkek Godwit kuşu, 27 Eylül'de Yeni Zelanda'ya ulaştı. 13 bin kilometreyi 239 saatte kesintisiz uçarak tamamladı.

Güneş enerjisiyle çalışan küçük bir uydu izleyicisi ile takip edilen kuş, Yeni Zelanda'da kıyılarına doğru ilerlerken Pasifik'ten esen rüzgarlar yüzünden dolambaçlı yoldan gitmeye zorladı. Pentagon'un bu özel kuşu, geçen yıl bir araştırma için incelemeye aldığı ortaya çıktı. Bu kuşlar uzun, sivri kanatları ve şık şekli nedeniyle bazı uzmanlar tarafından bir jet avcı uçağına benzetiliyor. Alaska'da ürüyorlar. Ancak yaz aylarını Yeni Zelanda ve Avustralya'da geçiriyorlar.

ÖZELLİKLERİ

400 gram ağırlığında, 22 yıl yaşıyorlar.

Uzun uçuşlardan önce yumuşakçalar, solucanlar ve böceklerle besleniyorlar.

Boyutları genellikle iki katına kadar çıkıyor.

Yüklerini hafifletmek için iç organlarını küçültebiliyorlar.