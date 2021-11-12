Fransa'da Elysee Sarayı'nı sarsan iddia! Bir asker, kadın askere tecavüz etti...

Fransa'da Elysee Sarayı tecavüz iddiasıyla gündeme geldi.
ASKER, KADIN ASKERE TECAVÜZ ETTİ
Fransız basınındaki haberlere göre bir kadın asker, Elysee Sarayı'nda bir erkek asker tarafından tecavüze maruz kaldığı gerekçesiyle 1 Temmuz'da Paris'in 8. bölgesindeki karakola suç duyurusunda bulundu.
Tecavüze uğradığını öne süren asker suç duyurusunda, bunun sarayın bir odasında yaşandığını söyledi.
SORUŞTUMA BAŞLADI
Söz konusu odada gizli belge ve dosyaların bulunması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı ve bunun üzerine 12 Temmuz'da soruşturma açıldı.
Soruşturmayı yürüten hakim, tecavüzle suçlanan askeri tanık statüsüne aldı.