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    • Dünya
    • 12.11.2021 18:58
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    • 12.11.2021 19:13
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    Fransa'da Elysee Sarayı'nı sarsan iddia! Bir asker, kadın askere tecavüz etti...

    Son dakika haberleri... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ev sahipliği yapan Elysee Sarayı tecavüz iddiasıyla sarsıldı. Elysee Sarayı'nda görevli bir kadın askerin, bir asker tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

    AA
    Fransa’da Elysee Sarayı’nı sarsan iddia!

    Fransa'da Elysee Sarayı tecavüz iddiasıyla gündeme geldi.

    ASKER, KADIN ASKERE TECAVÜZ ETTİ
    Fransız basınındaki haberlere göre bir kadın asker, Elysee Sarayı'nda bir erkek asker tarafından tecavüze maruz kaldığı gerekçesiyle 1 Temmuz'da Paris'in 8. bölgesindeki karakola suç duyurusunda bulundu.

    Tecavüze uğradığını öne süren asker suç duyurusunda, bunun sarayın bir odasında yaşandığını söyledi.

    SORUŞTUMA BAŞLADI
    Söz konusu odada gizli belge ve dosyaların bulunması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı ve bunun üzerine 12 Temmuz'da soruşturma açıldı.

    Soruşturmayı yürüten hakim, tecavüzle suçlanan askeri tanık statüsüne aldı.

        Elysee Sarayı'ndan kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, devam eden soruşturmalar hakkında hiçbir zaman yorum yapılmadığı belirtildi.

        Bu olayın yargıya ve yetkililere bildirilmesinin ardından gerekli önlemlerin alındığı, cinsel istismar mağduru askerin dinlendiği ve ona destek verildiği aktarılan açıklamada, bu askerin ayrıca saraydan ayrı başka bir göreve atandığı kaydedildi.

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        Fransa’da Elysee Sarayı’nı sarsan iddia!
        Haberler Dünya Fransa'da Elysee Sarayı'nı sarsan iddia! Bir asker, kadın askere tecavüz etti...
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