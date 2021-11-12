Fransa'da Elysee Sarayı'nı sarsan iddia! Bir asker, kadın askere tecavüz etti...

Bu olayın yargıya ve yetkililere bildirilmesinin ardından gerekli önlemlerin alındığı, cinsel istismar mağduru askerin dinlendiği ve ona destek verildiği aktarılan açıklamada, bu askerin ayrıca saraydan ayrı başka bir göreve atandığı kaydedildi.

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