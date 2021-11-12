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    Brezilya'lı futbolcu Neymar'a tepkiler yağdı! Görgüsüz...

    Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, Sao Paula yakınlarındaki Guarulhos'ta yapcağı antremana helikopterle gidince sosyal medyadan görgüsüz diye yorumlar yağdı.

    Görgüsüzlük!

    PSG'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar, 'görgüsüz' karakterini bir kez daha gösterdi. Brezilya milli takımının Sao Paulo yakınlarındaki Guarulhos'ta yapacağı antrenmana helikopterle giden Neymar, büyük tepki aldı.



    12 milyon dolarlık helikopterle sahanın ortasına inen Neymar, takım arkadaşlarını da şaşırttı. Sosyal medyada trend topic olan Neymar'a çok sert eleştiriler vardı:



    Çocukluğunda sakız alamayan adamın parayı bulmuş hali.
    Yeşil sahaları sirke çevirdi.
    Yanın da bir aslanı yok.
    Paran var anladık.
    Görmemişin helikopteri de olmuş.



    Neymar, geçen yıl iş jeti de alacağını açıklamıştı.

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