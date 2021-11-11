Coronavirüs, yüzyılın felaketi olarak tarihe geçti. Şimdiye kadar tüm dünyada 5 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Virüs, kadın-erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir ayırt etmedi! Her yedikleri takip edilen, bir koruma ordusuyla gezen milyarderler bile COVID-19'a enselendi!

Virüs, Forbes'ın en zenginler listesine de girdi! İlk 50 arasında yer alan milyarderler, bu kez "COVID-19'a yakalanan milyarderler" arasına yerleşti! Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk ve Bernard Arnault gibi isimler o listedeydi.

Arnault, virüsten korktuğu için katılacağı etkinlikler için aşı pasaportu ve PCR testi bile istemişti.