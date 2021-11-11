Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.11.2021 13:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2021 14:26
    ABONE OL

    Kadıköy'de sokakta bir kişi ölü bulundu

    Kadıköy'de bir kişi sokak üzerinde ölü bulundu. Sokakta yaşadığı iddia edilen kişinin cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Kadıköy’de sokakta bir kişi ölü bulundu

    Olay, saat 11.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak'ta meydana geldi. Hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Sağlık ekipleri incelemesinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Mahalle sakinlerinde Mehmet Gürgen "Evsiz bir arkadaş. Sürekli burada kalıyordu. Sabah 09.00-10.00 arası bir yerden çay almış çay içiyordu. Saat 11.00'e doğru vefat ettiğini öğrendik. 55-60 yaşlarındaydı. Yaşamadığını görünce polise ekiplerine haber verdik." şeklinde konuştu

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi
    Haberler Dünya Kadıköy'de sokakta bir kişi ölü bulundu
        SON DAKİKA