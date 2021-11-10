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    • Dünya
    • 10.11.2021 17:09
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    • 10.11.2021 17:09
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    Mahkemeden Trump'ın gizlilik talebine ret!

    ABD'de bir mahkeme, Kongre'ye 6 Ocak'ta düzenlenen baskını araştıran komisyonun eski Başkan Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray kayıtlarından bazılarına erişebileceğine hükmetti. Trump, baskınla ilgili Başkanlık Belgeleri'nin gizli tutulmasını istiyordu.

    Mahkemeden Trump’ın gizlilik talebine ret!

    Yargıç Tanya Chutkan, kayıtları tutan federal kurum olan Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin, komisyonun talebine uyması gerektiğine karar verdi.

    39 sayfalık kararda Yargıç Chutkan, Kongre'nin, belgeleri görme hakkına sahip olduğunu söyledi.

    Yargıç Chutkan, "Trump, savunma makamının görevdeki başkanın kararına uyması gerektiğini düşünmüyor. Yürütme organının açık iradesini geçersiz kılabileceği konusundaki tutumu, yürütme gücünün 'daimi olduğu' fikrine dayanıyor gibi görünüyor" dedi.

    Yürütme ayrıcalığı, başkanın ya da yürütme organındaki diğer görevlilerin, bazı koşullarda yürütmedeki iletişimin gizli olduğunu savunarak, bir kısım bilgileri saklayabilecekleri anlamına geliyor.

    Yargıç, Trump'ın eski bir başkan olarak yürütme ayrıcalığına sahip olduğunu ancak görevdeki başkanın "yürütme organının çıkarlarını korumak için en iyi konumda" olduğunu kaydetti.

    Kararın, bir üst mahkemeye taşınması bekleniyor.

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