Bezos kız arkadaşı Lauren Sanchez kıskandı | Dünyadan haberler

Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos'un kız arkadaşı Lauren Sanchez, katıldığı bir etkinlikte Leornado DiCaprio'dan gözlerini alamadı. Yıldız oyuncuya hayran hayran bakması sosyal medyayı salladı. Bezos'un ise yaşadığı mahcubiyet gözlerden kaçmadı.
İkilinin Twitter'a düşen videosu da kısa sürede 7,4 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.
YORK ARTIK
İngiltere'nin tarihi spor kulüplerinden Yorkshire Kriket Kulübü, ırkçılık iddialarıyla sarıldı. Pakistanlı oyuncu Azeem Rafiq takımda oynadığı sırada, ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı. Başkan Roger Hutton ve iki yönetim kurulu üyesi tepkiler üzerine görevi bıraktı.
Lordlar kamarasından Lord Patel, skandalla ilgili "Üzgünüz" açıklaması yaptı. Diğer Müslüman sporcular da yaşadıkları ırkçılığı anlatmaya başladı. Kriket takımında oynayan bir kadın sporcu antrenörü tarafından şort giymeye zorlandığını anlattı.
TÜH BEBEK
ABD California'da Daphna ve Alexander Cardinale çifti, tüp bebek tedavisi sonucu 2019'da bir kız bebeği sahibi oldu. Çift, bebeğin kendilerine hiç benzemediğini fark edince DNA testi yaptırdı. Tedavi sırasında anneye başka embriyonun enjekte edildiği anlaşıldı. Kendi embriyolarının da başka anne adayına verildiği tespit edildi. Çocukları değiştirmeye karar veren Cardinale çifti, tüp bebek merkezine dava açtı.