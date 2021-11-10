Bezos kız arkadaşı Lauren Sanchez kıskandı | Dünyadan haberler





YORK ARTIK

İngiltere'nin tarihi spor kulüplerinden Yorkshire Kriket Kulübü, ırkçılık iddialarıyla sarıldı. Pakistanlı oyuncu Azeem Rafiq takımda oynadığı sırada, ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı. Başkan Roger Hutton ve iki yönetim kurulu üyesi tepkiler üzerine görevi bıraktı.



Lordlar kamarasından Lord Patel, skandalla ilgili "Üzgünüz" açıklaması yaptı. Diğer Müslüman sporcular da yaşadıkları ırkçılığı anlatmaya başladı. Kriket takımında oynayan bir kadın sporcu antrenörü tarafından şort giymeye zorlandığını anlattı.