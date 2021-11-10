Beyin implantı ile felçli adamın düşünceleri, yazıya çevrildi!

Dünyada çığır açacak yeni bir buluş hayata geçti. California'daki Standford Üniversitesi'nde bilim insanları, BrainGate adı verilen bir proje kapsamında beyin implantı geliştirdi. Araştırmacılar, el yazısı sırasında beyinde üretilen sinirsel aktivite sinyallerini yapay zeka aracılığıyla yorumlayabilen bir beyin-bilgisayar arayüzünü, 65 yaşındaki felçli bir adamın beynine yerleştirdi.
Boyundan aşağısı felç olan hasta, yeni beyin implantı sayesinde çevresindekilerle yazılı iletişime geçti. Zihinde canlandırılan harfler yüzde 94'lük başarı ile yazıya çevrildi. Dakikada 90 harflik yazma hızı gerçekleşti.
Boyundan aşağısı felç olan hasta, yeni beyin implantı sayesinde çevresindekilerle yazılı iletişime geçti. Zihinde canlandırılan harfler yüzde 94'lük başarı ile yazıya çevrildi. Dakikada 90 harflik yazma hızı gerçekleşti.