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    • Dünya
    • 11.11.2021 00:43
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    • 11.11.2021 00:50
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    ABD'den skandal PKK/YPG/SDG açıklaması! Suriye'de ortaklıklarını itiraf ettiler...

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in, ABD’nin kendilerine Türkiye’nin muhtemel operasyonuna karşı teminat verdiği iddiasına karşılık, “Suriye’de SDG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı.” dedi. Böylelikle ABD, terör örgütü PKK'nın kolu SDG ile ortaklığını resmen açıklamış oldu!

    ABD’den skandal PKK/YPG açıklaması! Ortaklık...

    Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Kirby'ye, "Al-Monitor'a konuşan SDG/YPG elebaşı, ABD'nin Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı resmi olarak teminat verdiğini söyledi. SDG'ye Türkiye operasyonuna karşı teminat verdiniz mi?" sorusu yöneltildi.



    Kirby, bu mülakatı ilk kez duyduğunu ve elinde Savunma Bakanlığından herhangi bir iletişimin olmadığını söyledi.



    "ORTAKLIK DEVAM EDİYOR"
    Sözcü, "Bunu ifade etmemden bıktığını biliyorum ama yine söylemenin önemli olacağını düşünüyorum. Suriye'de SDG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı. DEAŞ ile mücadele ve bu ortaklık da devam ediyor çünkü bu tehdit devam ediyor." ifadesini kullandı.



        AA muhabirinin, "Aynı mülakatta, kontrolü altındaki bölgeyi yönetme konusunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ideolojisinden ilham aldıklarını da söyledi. En üst rütbeli ABD'li askeri yetkililer bir terör örgütünün ideolojisinden ilham aldığını ifade eden bir adamla nasıl el sıkışabiliyor. Bu bakanlık için hiç sorun teşkil etmiyor mu?" sorusuna ise Kirby, görmediği bir mülakat üzerine yorum yapamayacağını söyledi.
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        ABD’den skandal PKK/YPG açıklaması! Ortaklık...
        Haberler Dünya ABD'den skandal PKK/YPG/SDG açıklaması! Suriye'de ortaklıklarını itiraf ettiler...
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