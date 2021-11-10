ABD'den skandal PKK/YPG/SDG açıklaması! Suriye'de ortaklıklarını itiraf ettiler...

Kirby, bu mülakatı ilk kez duyduğunu ve elinde Savunma Bakanlığından herhangi bir iletişimin olmadığını söyledi.
Kirby, bu mülakatı ilk kez duyduğunu ve elinde Savunma Bakanlığından herhangi bir iletişimin olmadığını söyledi.
AA muhabirinin, "Aynı mülakatta, kontrolü altındaki bölgeyi yönetme konusunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ideolojisinden ilham aldıklarını da söyledi. En üst rütbeli ABD'li askeri yetkililer bir terör örgütünün ideolojisinden ilham aldığını ifade eden bir adamla nasıl el sıkışabiliyor. Bu bakanlık için hiç sorun teşkil etmiyor mu?" sorusuna ise Kirby, görmediği bir mülakat üzerine yorum yapamayacağını söyledi.