Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in zor anları! Gazeteci sordu: Sığınmacılar konusunda yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?

Rutte'ye de soru yönelten Beugel, "Sizce Yunanistan'a ve hatta belki de Hollanda'ya, Hollanda'nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı?" dedi.

Hollanda'da birçok belediyenin Yunanistan'dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi, almak istediğini söyleyen Beugel, buna Rutte'un engel olduğunu dile getirdi.