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    • Dünya
    • 09.11.2021 08:25
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    • 09.11.2021 08:25
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    Son dakika: BMGK'dan İsrail'e çağrı

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki 3 Avrupa Birliği ülkesi Fransa, İrlanda ve Estonya ile Norveç, İsrail'e Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

    BMGK’dan İsrail’e çağrı

    Fransa, İrlanda, Estonya, Norveç'in yanı sıra konseye gelecek yıl katılacak Arnavutluk, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim birimlerini eleştiren ortak açıklama yayımladı.

    İsrail'e E1 ve Givat Hamatos bölgesi dahil Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 binden fazla konut inşası planını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğuna ve iki devletli çözümü engellediğine işaret edildi.

    Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığının, Filistinli 6 insan hakları kuruluşunu terör örgütü listesine almasından ciddi endişe duyulduğu da belirtildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: BMGK'dan İsrail'e çağrı
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