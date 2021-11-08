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    • Dünya
    • 08.11.2021 18:14
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    • 08.11.2021 18:27
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    SON DAKİKA: Afganistan'da ABD askerlerine teslim edilen 2 aylık Sohail bebek kayıp

    Son dakika haberleri... Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Afgan aileler, çocuklarını Amerikan askerlerine teslim edip onların geleceklerini kurtarmaya çalıştı. 19 Ağustos'ta ABD Büyükelçiliği çalışanı Mirza Ali Ahmadi Sohail isimli 2 aylık bebeği parmaklıkların ardından Amerikan askerlerine teslim etti. Bebekten daha sonra ise haber alınamadı.

    AA
    ABD askerlerine teslim edilen bebek kayıp

    Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Afgan ailenin Kabil Havalimanı'ndaki karmaşada bir Amerikan askerine verdikten sonra kaybolan 2 aylık bebeklerinin bulanamadığı öğrenildi.

    Reuters'ın haberine göre 19 Ağustos'ta ailesiyle ülkeyi terk etmeye çalışan Kabil'deki ABD Büyükelçiliği çalışanı Mirza Ali Ahmadi'nin Kabil Havalimanı'nda parmaklıkların üzerinden bir Amerikalı askere teslim ettiği bebeği bir daha bulunamadı.

    Sohail adındaki 2 aylık bebeğini parmaklıkların diğer tarafındaki ABD askerine uzattığını söyleyen Ahmadi, yarım saat sonra ailesiyle karşı tarafa geçtiklerinde diğer ailelerin aksine bebeklerini bulamadıklarını ifade etti.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Afganistan'da ABD askerlerine teslim edilen 2 aylık Sohail bebek kayıp
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