SON DAKİKA: Afganistan'da ABD askerlerine teslim edilen 2 aylık Sohail bebek kayıp

Reuters'ın haberine göre 19 Ağustos'ta ailesiyle ülkeyi terk etmeye çalışan Kabil'deki ABD Büyükelçiliği çalışanı Mirza Ali Ahmadi'nin Kabil Havalimanı'nda parmaklıkların üzerinden bir Amerikalı askere teslim ettiği bebeği bir daha bulunamadı.