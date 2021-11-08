İspanya'da 8 deve ve bir lama, gece çalıştıkları sirkten firar etti (Dünya haberleri)

İspanya'da 8 deve ve bir lama, gece çalıştıkları sirkten firar etti. Madrid sokaklarını başıboş olarak gezdi. Polis ekipleri, alarma geçti. Büyük uğraşlar verdi. Develeri geri götürmeyi başardı. Hayvanların sirkten nasıl kaçtığı merak konusu oldu. Sirk yöneticileri ise hayvan hakları savunucularının hayvanların kaçmalarını sağladığını iddia etti.

HARAP OLDUM

ABD'nin Teksas eyaletinde rapçi Travis Scott'un Cuma günkü konseri sırasında yaşanan izdiham sonucunda 8 kişi kalabalığın arasında sıkışarak can verdi. Yüzlerce kişi ise yaralandı. Kylie Jenner'ın eski sevgilisi ve çocuğunun babası Scott, önceki gece sosyal medyadan "Harap oldum. Ne olup bittiğini anladığım anda şovu durdurdum, ihtiyaçları olanların yardım almasını sağladım" açıklaması yaptı.

427 BİNLİK YENGEÇ

Japonya'da kar yengeci 1.5 kilogram ağırlığı ile açık artırmaya çıkarıldı. Erkek yengeç 5 milyon yenlik (yaklaşık 427 bin lira) rekor fiyata alıcı buldu. Rekor fiyatın balıkçılara olan minnettarlığı ifade etmek için ödendiği açıklandı.

BİLLDİĞİN TEHDİT

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yıllar öncesinden COVİD-19 salgınını bildi! Virüs dünyaya yayılmadan onlarca aşı şirketiyle ortaklığa girdi! Ünlü milyarderden, önceki gün herkesi şaşkına çevirecek açıklamalar geldi! Çiçek hastalığının gelecekte teröristler tarafından biyolojik silah olarak kullanılabileceğini söyledi. Yeni bir salgına hazır olunması gerektiğini söyleyen Gates, "Salgın hazırlıklarına gösterilen ilgi beklediğimden daha düşük" dedi.

TRUMP TAVIR

Hollywood yıldızı Alec Baldwin, geçtiğimiz hafta Rust filminin çekiminde ateşlediği silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladı. Olaya ABD eski Başkanı Donald Trump da karıştı! "Sorunlu bir adam" diyerek kurşunları Baldwin'in yerleştirmiş olabileceğini açıkladı.