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    • Dünya
    • 08.11.2021 17:24
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    • 08.11.2021 17:32
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    ABD savaş gemisi Karadeniz'de: Rusya, Karadeniz'de her türlü provokasyona karşı hazırlıklı

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Karadeniz’de muhtemel provokasyonuna hazırlıklı olduklarını belirterek “Uzun yıllardır NATO ile ilişkilerimizde her türlü provokasyona karşı hazırlanmaya alışkınız.” diye konuştu. Haberin detayları...

    AA
    ABD savaş gemisi Karadeniz’de!

    Lavrov, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    NATO'nun askeri tatbikatlarının Rusya'yı kontrol altına alma politikası oluşturma arzusuyla bağlantılı olduğunu kaydeden Lavrov, ABD'nin Bulgaristan ve Romanya'da oluşturmak istediği deniz üslerinin de bu yönde olduğunu kaydetti.

    PUTİN'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

    ABD donanmasına ait USS Mount Whitney savaş gemisinin Karadeniz'e girmesiyle ilgili gerekli tepkiyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "her türlü gelişmeye hazırız" şeklindeki açıklamasıyla verdiğini dile getiren Lavrov, "Uzun yıllardır NATO ile ilişkilerimizde her türlü provokasyona karşı hazırlanmaya alışkınız. Bu hazırlığın tam sağlandığına sizi temin ederim." dedi.

    Ukrayna'nın doğusundaki kriz ile ilgili de değerIendirmelerde bulunan Lavrov, Normandiya Formatı'nda Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın tarihinin netleşmediğini belirtti.

    11 Kasım'da herhangi bir toplantı olmayacağını ve yeni bir tarihin de müzakere edilmediğini kaydeden Lavrov, Ukrayna tarafının Normandiya Formatı'ndaki önceki kararları nasıl uyguladığına bakarak böyle bir toplantının sonucunun ne olacağını anlamak gerektiğini dile getirdi.

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