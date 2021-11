ABD savaş gemisi Karadeniz'de: Rusya, Karadeniz'de her türlü provokasyona karşı hazırlıklı

ABD donanmasına ait USS Mount Whitney savaş gemisinin Karadeniz'e girmesiyle ilgili gerekli tepkiyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "her türlü gelişmeye hazırız" şeklindeki açıklamasıyla verdiğini dile getiren Lavrov, "Uzun yıllardır NATO ile ilişkilerimizde her türlü provokasyona karşı hazırlanmaya alışkınız. Bu hazırlığın tam sağlandığına sizi temin ederim." dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki kriz ile ilgili de değerIendirmelerde bulunan Lavrov, Normandiya Formatı'nda Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın tarihinin netleşmediğini belirtti.

11 Kasım'da herhangi bir toplantı olmayacağını ve yeni bir tarihin de müzakere edilmediğini kaydeden Lavrov, Ukrayna tarafının Normandiya Formatı'ndaki önceki kararları nasıl uyguladığına bakarak böyle bir toplantının sonucunun ne olacağını anlamak gerektiğini dile getirdi.