30 yıllık Ermeni işgaline son veren Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü!

20 Ekim 2020 - Zengilan şehri işgalden kurtarıldı.

25 Ekim 2020 - Gubadlı şehri işgalden kurtarıldı.

26 Ekim 2020 - ABD'nin girişimiyle Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi. Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirerek, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi de ihlal etti.

27 Ekim 2020 - Ermenistan ordusu, Berde şehir merkezine misket bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırıda, biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

28 Ekim 2020 - Berde'ye Ermenistan ordusunca bir saldırı daha düzenlendi. Misket bombalı saldırı, 21 sivilin yaşamına mal oldu. Azerbaycan ordusu nokta atışı ile Berde'ye saldırı gerçekleştiren füze sistemlerini imha etti.

8 Kasım 2020 - Karabağ'ın sembol şehri Şuşa işgalden kurtarıldı. Yaklaşık 1500 rakımlı şehre sadece hafif silahlarıyla gidebilen Azerbaycan ordusunun özel eğitimli birlikleri, göğüs göğüse savaşarak şehri kurtardı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu.

ERMENİSTAN HEZİMETİ KABUL ETTİ

10 Kasım 2020 - Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında üçlü bildiri imzalandı. Yenilgiyi kabul eden Ermenistan, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerini, Azerbaycan'a iade etmeyi taahhüt etti, savaş sona erdi.

20 Kasım 2020 - Azerbaycan ordusu, 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

25 Kasım 2020 - Kelbecer, Azerbaycan'a iade edildi.

30 Kasım 2020 - Ermeni güçleri, 28 yıl önce işgal ettiği Laçın'dan çıktı.

Azerbaycan ordusu 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı, imzalanan bildiri gereği Ermenistan ordusu Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerini terk etmek zorunda kaldı.

İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 908 şehit verdi. Savaşta, 94 sivil Azerbaycanlı, Ermenistan'ın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, operasyonun başladığı 27 Eylül'ü "Şehitleri Anma Günü" ilan etti. Üçlü bildirinin imzalandığı 10 Kasım tarihi ise "Zafer Günü" ilan edilse de bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat günü olduğu için Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı 8 Kasım ile değiştirildi.

SİHA'LARIN ETKİSİ

Azerbaycan, 2. Karabağ savaşında silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) yoğun olarak kullandı. Ermenistan askerlerinin işgal ettiği topraklardaki yüksek noktalara mevziler oluşturması, bölgenin genelinin dağlık olması SİHA'ların Azerbaycan açısından daha faydalı sonuçlar doğurmasını sağladı. Azerbaycan ordusunun kullandığı SİHA'ların Ermenistan ordusuna ait silahları ve birlikleri imha etmesine ilişkin görüntüler, Azerbaycan'da sevinci, gururu ve inancı artırırken Ermenistan tarafında olumsuz psikolojik etki yarattı. Azerbaycan'ın başta SİHA'lar olmak üzere teknolojik silahlarla, işgal altındaki topraklarını kurtardığı 44 günlük savaş "modern savaş" olarak nitelendirildi.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ AZERBAYCAN'A GÜÇ VERDİ

Savaşın ilk anlarından itibaren başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk devlet yetkilileri sık sık Azerbaycan'ın yanında olduklarını açıkladı. Türkiye, üçüncü ülkeleri, Azerbaycan'ın hak savaşına müdahale etmemesi konusunda uyardı. Türkiye'nin bu desteği Azerbaycan halkı ve ordusuna moral sağladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ ile ilgili her konuşmasında, Erdoğan'ın "Azerbaycan yalnız değildir" sözünün üçüncü güçlerin savaşa müdahil olmasını önlediğini belirterek, Türkiye'nin desteklerini hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.