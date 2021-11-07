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    • Dünya
    • 07.11.2021 19:29
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    • 07.11.2021 19:35
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    Son dakika: Rusya'da korku dolu anlar! Yük treni çarptığı aracı metrelerce sürükledi

    Son dakika haberleri... Rusya'da korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitteki araca çarparak metrelerce sürükledi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

    İHA
    Yük treni çarptığı aracı metrelerce sürükledi!

    Rusya'da seyir halindeki yük treni korku dolu anlar yaşattı.

    ÇARPTIĞI ARACI 50 METRE SÜRÜKLEDİ
    Habarovsk kentinde bir yük treni, hemzemin geçitteki uyarıları dikkate almayarak karşıya geçmeye çalışan araca çarptı. Tren çarptığı aracı yaklaşık 50 metre sürüklemesinin ardından güçlükle durabildi.

    Kazayı gören diğer sürücüler ambulans ve itfaiyeye haber verirken, aracın sürüklendiği anları ise anbean kayıt altına aldı.

    SÜRÜCÜ KAZAYI HAFİF ATLATTI
    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçtaki sürücüyü çıkardığı aktarılarak, sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı bildirildi. Kaza nedeniyle bölgedeki tren seferlerinde aksama yaşanırken, aracın raylardan kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'da korku dolu anlar! Yük treni çarptığı aracı metrelerce sürükledi
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