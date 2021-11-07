İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi karanlığa gömüldü

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi, yakıt sıkıntısı nedeniyle karanlığa gömüldü.







Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, bölgedeki elektrik krizini önlemek için yakıt girişine izin verilmesi için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunulmuştu.