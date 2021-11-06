Son dakika: Almanya'da hızlı trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda kişi yaralandı

Oberpfalz emniyetinden yapılan açıklamada, ICE hızlı treninde bir saldırganın yolculara bıçakla saldırması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), saldırı nedeniyle hatların trafiğe kapatıldığı ve ICE tren seferlerine ara verildiğini duyurdu.

Alman medyası, saldırı sonrası 3 kişinin yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını yazdı.

Saldırının nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.