İran'dan flaş sözler: İran ile Azerbaycan arasındaki bazı yanlış anlaşılmalar aşıldı

Görüşmede, İran ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve yakın ilişkilere vurgu yapan Abdullahiyan, "Son zamanlarda bazı yanlış anlaşılmaların yanı sıra ülkelerimizin dostane ilişkilerinden rahatsız olan bazı çevreler de faaliyete geçti ancak iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde bunları aştık. Şu anda iki ülke olarak ikili iş birliğini daha da genişletme yolunda ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı.