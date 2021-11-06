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    • Dünya
    • 07.11.2021 01:29
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    • 07.11.2021 01:37
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    İran'dan flaş sözler: İran ile Azerbaycan arasındaki bazı yanlış anlaşılmalar aşıldı

    İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile Azerbaycan arasında son zamanlarda ortaya çıkan bazı yanlış anlaşılmaların iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde aşıldığını açıkladı. Haberin detayları...

    AA
    İran-Azerbaycan geriliminde kritik gelişme

    İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü.

    "İKİ ÜLKE YETKİLİLERİNİN BİLGELİĞİ SAYESİNDE BUNLARI AŞTIK"

    Görüşmede, İran ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve yakın ilişkilere vurgu yapan Abdullahiyan, "Son zamanlarda bazı yanlış anlaşılmaların yanı sıra ülkelerimizin dostane ilişkilerinden rahatsız olan bazı çevreler de faaliyete geçti ancak iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde bunları aştık. Şu anda iki ülke olarak ikili iş birliğini daha da genişletme yolunda ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Abdullahiyan, Kafkasya'daki sorunların çözümüne yönelik Türkiye'nin de dahil olduğu 3+3 müzakere formatı da dahil olmak üzere bölgesel iş birliğine yönelik görüşmeleri güçlü bir şekilde desteklediklerini ve İran'ın bölgedeki sorunların bölge içi mekanizmalar yoluyla çözülebileceğine inandığını kaydetti.

        Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise başkalarının iki ülke arasındaki yanlış anlaşılmalardan faydalanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, herhangi bir yanlış anlaşılmanın dostluk ve kardeşlik ortamında çözülmesi gerektiğini kaydetti.

        Bayramov, Bakü'nün Tahran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

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