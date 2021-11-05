Son dakika: İşte koronavirüs hapının başarı oranı! Pfizer'dan flaş açıklama

HİÇBİRİ HAYATINI KAYBETMEDİ

Pfizer ilacı verilenlerin yüzde 0,8'inin semptomların başlamasından sonraki üç gün içinde hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediğini ortaya çıkardı. Bu, plasebo hastaları için %7'lik bir hastaneye yatış oranıyla karşılaştırıldığında büyük bir başarı olurken, bu hastalardan 7'sinin de hayatını kaybettiği belirtildi.