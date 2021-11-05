Kalçasındaki yağları aldırmak için İstanbul'a gelen İngiliz kadın öldü! Kalça ameliyatı yapan doktor...

Yapılan çalışmada doktor Ş.G.B'yi gözaltına alındı. Ş.G.B., emniyetteki ifadesinde, Brown'ın pansuman yaparken bir anda fenalaştığını ve daha sonra öldüğünü, buna neyin sebep olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü. Ş.G.B., ifadesinin ardından serbest kaldı. Brown'ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından ülkesine gönderildi.