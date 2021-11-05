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    • Dünya
    • 05.11.2021 10:25
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    • 05.11.2021 10:25
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    Kalçasındaki yağları aldırmak için İstanbul'a gelen İngiliz kadın öldü! Kalça ameliyatı yapan doktor...

    İstanbul'da şok eden kalça ameliyatı! Bahçelievler'de kalçasındaki yağları aldırmak için neşter altına yatan 28 yaşındaki Diarra Akua Eunice Brown, operasyon sonrası fenalaşarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken estetik cerrahı gözaltına alındı.

    Kalça ameliyatı sonu oldu

    İngiltere vatandaşı Diarra Akua Eunice Brown, kalçasından yağ aldırmak için geçtiğimiz ay İstanbul Bahçelievler'e geldi. İddiaya göre özek bir hastanede, 22 Ekim 2021 günü, estetik cerrahı Ş.G.B. tarafından kalçasından yağ aldırma ameliyatı gerçekleştirildi.

    Amaliyattan sonra sağlık srunu olmadığı gözlemlenince bir gün sonra taburcu oldu. Ancak 2 gün sonra akşam saatlerinde Brown pansuman için tekrar hastaneye geldi.

    İddiaya göre pansumanda doktor Ş.G.B. tarafından yapılırken Brown bir anda fenalaştı. Saatler içerisinde durumu kötüye giden genç kadını hayatını kaybetti.

        DOKTORUN İFADESİ ALINDI

        Olayın ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Yapılan çalışmada doktor Ş.G.B'yi gözaltına alındı. Ş.G.B., emniyetteki ifadesinde, Brown'ın pansuman yaparken bir anda fenalaştığını ve daha sonra öldüğünü, buna neyin sebep olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü. Ş.G.B., ifadesinin ardından serbest kaldı. Brown'ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından ülkesine gönderildi.
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        Haberler Dünya Kalçasındaki yağları aldırmak için İstanbul'a gelen İngiliz kadın öldü! Kalça ameliyatı yapan doktor...
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