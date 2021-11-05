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    Çılgın şehir! Arabistan'daki 200 milyar dolarlık çevreci şehrin temeli atıldı

    The Line adlı şehrin temeli, Suudi Arabistan’ın Ürdün ve Mısır sınırında atıldı. Okullar, restoranlar, mağazalara sadece 5 dakikada ulaşacak olan şanslı kişiler, yüzde 100 çevre duyarlı kente 2 yıl sonra taşınacak.

    Çılgın şehir!
    Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri olmasına rağmen Suudi Arabistan, sadece uçan otomobillerin olacağı ve yüzde 100 temiz enerji ile güçlendirilecek fütüristik bir çöl şehrinin temeli atıldı. The Line adlı şehir, Suudi Arabistan'ın Ürdün ve Mısır sınırlarına yakın 16 bin kilometre karelik Tebük eyaletini kapsayacak. Şehrin ilk sakinlerinin 2024 gibi erken bir tarihte taşınacağı açıklandı.



    The Line, 200 milyar dolara mal olacak. Projenin CEO'suAl-Nasr, "1 milyon kişi yaşayacak. Bu büyük bir girişim. Bir başlangıç noktasından yola çıkmak yerine, mühendisler şehri iki ayrı uç noktadan inşa etmeye başlayarak merkeze doğru ilerlemeye karar verdi. Okullar, restoranlar, mağazalar ve diğer yerler beş dakikalık yürüme mesafesinde olacak ve hiçbir yolculuk 20 dakikadan uzun olmayacak" dedi.
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    Haberler Dünya Çılgın şehir! Arabistan'daki 200 milyar dolarlık çevreci şehrin temeli atıldı
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