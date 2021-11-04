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    • Dünya
    • 04.11.2021 14:18
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    • 04.11.2021 14:19
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    Son dakika: Dünyada bir ilk! Koronavirüs hapı İngiltere'de onaylandı

    Son dakika haberleri... İlk Kovid-19 hapı İngiltere'de onaylandı. ABD merkezli ilaç devi Merck'in Kovid-19'un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan ilacına ilk kullanım onayı heyecan yarattı.

    Dünyada bir ilk! Koronavirüs hapı onaylandı

    Son dakika haberleri... İlk Kovid-19 hapı İngiltere'de onaylandı. ABD merkezli ilaç devi Merck'in Kovid-19'un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan ilacına ilk kullanım onayı heyecan yarattı.

    Wall Street Journal'ın haberine göre, İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Kovid-19 hapını onayladığını söyledi.

    Böylece İngiltere, corona virüs aşısında olduğu gibi, corona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

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    Haberler Dünya Son dakika: Dünyada bir ilk! Koronavirüs hapı İngiltere'de onaylandı
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