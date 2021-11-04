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    Lionel Messi, Miami’deki lüks evini 7 milyon dolara satılığa çıkardı

    Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Miami'de Porsche Design adlı rezidanstaki dubleks dairesini, 7 milyon dolara satışa çıkardı. 51 katlı binadaki okyanus manzaralı lüks evin özel araba asansörü bile var. Yaklaşık 600 milyon dolar serveti olan yıldız oyuncunun 2015'te 5 milyon dolara aldığı dairenin dört yatak odası ve beş banyosu var.

    Messi’den satılık!

    Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Miami'de Porsche Design adlı rezidanstaki dubleks dairesini, 7 milyon dolara satışa çıkardı. 51 katlı binadaki okyanus manzaralı lüks evin özel araba asansörü bile var. Yaklaşık 600 milyon dolar serveti olan yıldız oyuncunun 2015'te 5 milyon dolara aldığı dairenin dört yatak odası ve beş banyosu var.

    300 metrekarelik evin dev camlarından alabildiğine okyanus manzarası içeri giriyor. Apartmanın içinde iki araçlık gökyüzü garajına çıkan araba asansörü bulunuyor.

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    Haberler Dünya Lionel Messi, Miami’deki lüks evini 7 milyon dolara satılığa çıkardı
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