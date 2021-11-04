Afgan kızları için İngiltere’den eğitim zamanı! (Dünya haberleri)

Taliban 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girip ülke yönetimini ele geçirdikten sonra, kız çocuklarının ve genç kadınların "kendi güvenlikleri için" okuldan uzak durmaları ve evde kalmaları emri verdi. Bu durum İngiltere'nin güney sahilindeki Brighton'da yaşayan ödüllü öğretmen Angela Ghayur'u rahatsız etti. İnternet üzerinden eğitim veren bir okul kuran Angela Ghayur, birkaç hafta içinde bine yakın Afgan öğrenci kaydını yaptı, 400'den fazla gönüllü öğretmenden başvuru aldı.

YAPAY ET ZİRVESİ!

Birçok ülke lideri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için Glasgow'da bir araya geldi. Besicilik sera gazlarının artmasına neden olduğu ve küresel ısınmayı tetiklediği için birçok ülkedeki araştırmacıların, etin alternatifini aramaya başladığı toplantılarda konuşuldu. Kanada McMaster Üniversitesinin, laboratuvarda hem yağ hem de kas hücrelerinden oluşan yeni et üretmesi, Glasgow'a damga vurdu.