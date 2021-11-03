CNN'in üst düzey ismi Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ortalığı karıştıracak! Yeni hedefleri iklim değişikliği...

Dünyanın dört bir yanında siyasi operasyon yapmak isteyen güçler, medya organlarını kitleleri ikna ve kanalize etmek için bir araç olarak kullanıyor. Yıllardır bilinen bu gerçek; CNN örneği ile yeniden kendini kanıtlamış oldu.

CNN ifşa oldu! Gizli çekim ortalığı karıştıracak



CNN MÜDÜRÜNÜN GİZLİ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

CNN Teknik Müdürü olduğu bilinen Charlie Chester'ın sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri, dünyanın dört bir yanında yayın yapan kanalın ifşası oldu. Chester, görüntülerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ı devirmek için çalıştıklarını itiraf etti. Gizli kayıtta Chester'ın "Trump'ın görevden alınmasına odaklanmıştık. Bu söylenmedi ama olan buydu." dediği görülüyor.











KORONADAN SONRA YENİ PROPAGANDA MALZEMESİ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Charlie Chester'in itirafları Trump'la da sınırlı değil. Chester, dünyayı 2 yıldır adeta esir alan koronavirüsle ve son dönemlerde sıkça gündeme getirilen iklim kriziyle ilgili de çarpıcı bir açıklama yapıyor. CNN'e bir misyon yüklendiğini itiraf eden Chester, "Ofisimizde iklim krizine odaklanmaya başlayacağımızı duyurdular. Odak noktamız bu olacak. İklim değişikliği CNN'nin bir sonraki Covid olayı olacak". sözleriyle yeni propaganda malzemesini duyurdu.