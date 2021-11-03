Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.11.2021 13:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 13:15
    ABONE OL

    CNN'in üst düzey ismi Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ortalığı karıştıracak! Yeni hedefleri iklim değişikliği...

    Küresel güçler ellerindeki medya organlarını kitleleri yönlendirmek için bir araç olarak kullanmaya devam ediyor. Bunun son örneği CNN'in teknik müdürü Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ile ifşa oldu. Chester, daha önce CNN olarak Trump'ın görevden alınmasına odaklandıklarını itiraf etti. Öte yandan Chester "koronavirüsten sonra yeni odağımız iklim krizi olacak" talimatının geldiğini söyleyerek CNN'nin yeni propaganda malzemesini de ifşa etmiş oldu.

    takvim.com.tr
    CNN ifşa oldu! Gizli çekim ortalığı karıştıracak

    Dünyanın dört bir yanında siyasi operasyon yapmak isteyen güçler, medya organlarını kitleleri ikna ve kanalize etmek için bir araç olarak kullanıyor. Yıllardır bilinen bu gerçek; CNN örneği ile yeniden kendini kanıtlamış oldu.

    CNN ifşa oldu! Gizli çekim ortalığı karıştıracak


    CNN MÜDÜRÜNÜN GİZLİ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
    CNN Teknik Müdürü olduğu bilinen Charlie Chester'ın sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri, dünyanın dört bir yanında yayın yapan kanalın ifşası oldu. Chester, görüntülerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ı devirmek için çalıştıklarını itiraf etti. Gizli kayıtta Chester'ın "Trump'ın görevden alınmasına odaklanmıştık. Bu söylenmedi ama olan buydu." dediği görülüyor.





    KORONADAN SONRA YENİ PROPAGANDA MALZEMESİ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
    Charlie Chester'in itirafları Trump'la da sınırlı değil. Chester, dünyayı 2 yıldır adeta esir alan koronavirüsle ve son dönemlerde sıkça gündeme getirilen iklim kriziyle ilgili de çarpıcı bir açıklama yapıyor. CNN'e bir misyon yüklendiğini itiraf eden Chester, "Ofisimizde iklim krizine odaklanmaya başlayacağımızı duyurdular. Odak noktamız bu olacak. İklim değişikliği CNN'nin bir sonraki Covid olayı olacak". sözleriyle yeni propaganda malzemesini duyurdu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
    Haberler Dünya CNN'in üst düzey ismi Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ortalığı karıştıracak! Yeni hedefleri iklim değişikliği...
        SON DAKİKA