Filistinli aileler işgalci İsrail'in 15 yıllığına “koruyucu kiracılık” önerisini reddetti

Filistinli aileler, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin önerisine ilişkin kararlarını Şeyh Cerrah'ta düzenledikleri basın toplantısında yaptıkları açıklamayla duyurdu.
Ailelerin adına basın açıklaması yapan aktivist Muna El-Kurd, "Bize Yahudi yerleşimci derneği 'Nahalat Shimon' bünyesinde koruyucu kiracı olma önerisinde bulunan işgal devleti mahkemesinin önerdiği uzlaşma yöntemini oybirliğiyle reddettik. Çünkü bu yöntem yavaş yavaş topraklarımıza el konulmasının önünü açıyor." dedi.
"İŞGALİN İMAJININ ADİL GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILMASINI KABUL ETMİYORUZ"
Kurd, "Bizim hesabımıza işgalin imajının adil gösterilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz ve yarım çözümlere de razı olmayacağız." ifadelerini kullandı.