Pentagon Sözcüsü John Kirby'den F-35 açıklaması: Türkiye halen değerli...

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti.
"TÜRKİYE HALEN DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİDİR"
"Ankara'daki görüşmeye ilişkin biraz daha detay verir misiniz? Görüşme konuları nelerdi ve ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık tam olarak nedir?" sorusu üzerine Kirby, şu ifadeleri kullandı:
"Bunu anlaşmazlık olarak nitelendirmeyeceğim. Biz, Türkiye'nin (F-35) programdan çıkarılma sürecinin tamamlanmış olması ve bunun ikili ilişkilerin geleceği için ne anlama geldiğine ilişkin bir görüşmeydi. Dolayısıyla oldukça verimli bir görüşmeydi. Ton olarak da profesyoneldir. Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, ittifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz."
F-35 KRİZİ: ÇALIŞMAYACAĞIZ ANLAMINA GELMİYOR