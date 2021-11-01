Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.11.2021 01:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 01:41
    ABONE OL

    Elon Musk'tan WFP Direktör'üne sert çıkış: "Tesla hisselerini hemen şimdi satacağım"

    Birleşmiş Milletler'in dünya üzerindenki açlığın önüne geçmek adına, milyarderlerin dünyadaki açlık sorununa çözüm için destek çağrısı üzerine, WFP Direktörü David Beasley sosyal medya üzerinden Elon Musk hakkında iddialı bir paylaşımda bulundu. Elon Musk'tan Beasley'e cevap geçikmedi. İşte çarpıcı haberin tüm detayları...

    AJANSLAR
    Elon Musk’tan iddialı çıkış! Tesla hisseleri...

    ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Musk, WFP Direktörü David Beasley'nin, Musk'ın mal varlığının sadece yüzde ikisiyle açlık çeken milyonlarca insana yardım edilebileceği açıklamasına, Twitter üzerinden cevap verdi.

    "TESLA HİSSELERİNİ HEMEN ŞİMDİ SATARIM"

    Musk, "WFP, Twitter'da 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hisselerini hemen şimdi satacağım." paylaşımında bulundu.

    "GÜN IŞIĞI HARİKA BİR ŞEY"

    Elon Musk, "İnsanların, paranın tam olarak nereye gittiğini görebilmeleri için lütfen mevcut ve önerilen harcamalarınızı ayrıntılı olarak açıklayın. Gün ışığı harika bir şey. Bunu açıkça yapın ki halk paranın tam olarak nasıl harcandığını görsün." ifadesine yer verdi.

    WFP Direktörü Beasley ise Musk'a, Twitter üzerinden iletişim kurmak yerine, planlarını göstermesi için görüşme teklifinde bulundu.

    Beasley, WFP'nin şeffaf ve açık bir sisteminin olduğunu ve bunun güvencesini vereceğini dile getirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    PKK’dan CHP’ye övgü!
    Haberler Dünya Elon Musk'tan WFP Direktör'üne sert çıkış: "Tesla hisselerini hemen şimdi satacağım"
        SON DAKİKA