Elon Musk'tan milyar dolarlık hodri meydan: "Kanıtlarlarsa Tesla hissesini satacağım!"

Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'in açıklamalarının yankıları sürüyor.
Beasley dünyadaki açlık krizinin çözümü için ünlü milyarderler Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson'a çağrıda bulunmuş ve şu ifadelere yer vermişti;
'Servetlerinin sadece küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebilirler.'
Beasley, ayrıca Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar Dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini sözlerine eklemişti.
Beasley'in bu açıklamalarına Musk'tan yanıt gecikmedi. Muskbu iddianın kanıtlanmasını istedi ve kanıtlanması durumunda milyarlarca dolar değerinde bir adım atacağını duyurdu.