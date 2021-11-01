Elon Musk'tan milyar dolarlık hodri meydan: "Kanıtlarlarsa Tesla hissesini satacağım!"

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk şu anda dünyanın en zengin insanı ve serveti 300 milyar doların üzerinde olan ilk ve tek kişi.

HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI

Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı. Musk buradaki eğitimi sırasında PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon dolar karşılığında sattı.