Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin pozitif çıkmıştı! ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs test sonucu belli oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıkmasının ardından, Avrupa turunda olan ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin "negatif" olduğu açıklandı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Roma'dan Glasgow'a seyahat eden Biden'ın uçağında bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.
SONUÇ NEGATİF...
Psaki'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "Başkan Biden bu sabah Kovid-19 testi yaptırdı ve sonuç negatif." dedi.