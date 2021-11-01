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    • Dünya
    • 01.11.2021 18:33
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    • 01.11.2021 18:39
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    Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin pozitif çıkmıştı! ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs test sonucu belli oldu

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine ABD Başkanı Joe Biden'a da test yapıldı. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın sonucunun negatif olduğu bildirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    AA
    Biden’ın Covid-19 test sonucu belli oldu!

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıkmasının ardından, Avrupa turunda olan ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin "negatif" olduğu açıklandı.



    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Roma'dan Glasgow'a seyahat eden Biden'ın uçağında bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.



    SONUÇ NEGATİF...
    Psaki'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "Başkan Biden bu sabah Kovid-19 testi yaptırdı ve sonuç negatif." dedi.



        PSAKİ POZİTİF
        Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiği için Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını, sonrasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

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        Haberler Dünya Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin pozitif çıkmıştı! ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
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