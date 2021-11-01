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    Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları devam ediyor (Dünya haberleri)

    ABD'de ünlü yıldız Alec Baldwin'in Rust filmi çekiminde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları devam ediyor. Baldwin, ilk kez kameraların karşısına geçti. "O benim arkadaşımdı. Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik. Bu korkunç olay oldu" dedi.

    İyi arkadaştık

    ABD'de ünlü yıldız Alec Baldwin'in Rust filmi çekiminde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları devam ediyor. Baldwin, ilk kez kameraların karşısına geçti. "O benim arkadaşımdı. Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik. Bu korkunç olay oldu" dedi. Birinci Adli Bölge Savcısı Mary Carmack Altwies ise soruşturmanın sonuna geldi. Silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed'in davanın baş sanıkları durumunda olduğu kaydedildi.

    MAKOMA VEDA!
    Japon     Prensesi Mako, okul arkadaşı Kei Komuro ile evlendi. Bu yüzden prenses unvanından vazgeçti. Kraliyet düğünüyle değil, parasını kendilerinin ödediği sade bir törenle dünya evine girdi. Ailesinin verdiği 1.3 milyon dolarlık ödemeyi de geri çevirdi. Kocasının soyadını alıp Komuro Mako olarak hayatına devam edeceğini bildirdi.

    ÇOK BEĞENDİK
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    Haberler Dünya Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları devam ediyor (Dünya haberleri)
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