ABD'deki Cadılar Bayramı (Hallowen) kutlamalarına silahlı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) dolayısıyla hafta sonu yapılan kutlamalar silahlı saldırılar sonucu kana bulandı.

Ülkedeki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silahlı Şiddet Arşivi sitesi ve CNN'e göre, ABD'de Cadılar Bayramı kanlı geçti.