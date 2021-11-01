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    • Dünya
    • 01.11.2021 17:50
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    • 01.11.2021 17:54
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    ABD'deki Cadılar Bayramı (Hallowen) kutlamalarına silahlı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti

    ABD'de Cadılar Bayramı (Hallowen) dolayısıyla hafta sonu gerçekleştirilen kutlamalar kana bulandı. California'dan Florida'ya kadar ülkenin farklı bölgelerindeki kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

    AA
    ’Cadılar Bayramı’ kana bulandı!

    ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) dolayısıyla hafta sonu yapılan kutlamalar silahlı saldırılar sonucu kana bulandı.

    Ülkedeki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silahlı Şiddet Arşivi sitesi ve CNN'e göre, ABD'de Cadılar Bayramı kanlı geçti.

    12 ÖLÜ 52 YARALI
    California'dan Florida'ya kadar ülkenin farklı bölgelerindeki kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

    Diğer yandan, siteye göre, 2021'de şimdiye kadar ülke genelinde benzeri toplam 599 silahlı saldırının gerçekleştiği, bu sayının 2020'de 611, 2019'da ise 417 olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.

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