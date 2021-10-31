Ölen kocasından hamile kaldı

Olimpiyatlarda 3 kez şampiyon olan Avustralyalı snowboardcu Alex Pullin, 8 Temmuz 2020'de balık avı sırasında geçirdiği kaza nedeniyle yaralandı. Kurtarılamadı. Çocuk sahibi olmak isteyen 32 yaşındaki Ellidy Pullin, hemen ani bir karar vererek kocası defnedilmeden önce spermlerinin alınıp dondurulmasını sağladı. 6 ay sonra da spermleri kendi rahmine enjekte ettirip hamile kaldı.
9 ay sonra da sağlıklı bir şekilde yavrusunu kuçağını aldı. Doğumun ardından sosyal medyada da yeni bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar, çocuğun babası olmadan büyümesinin ağır bir sorumluluk olduğunu yazdı. Bazıları da genç annenin bu sorumluluğu taşıyabileceğini anlattı.
9 ay sonra da sağlıklı bir şekilde yavrusunu kuçağını aldı. Doğumun ardından sosyal medyada da yeni bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar, çocuğun babası olmadan büyümesinin ağır bir sorumluluk olduğunu yazdı. Bazıları da genç annenin bu sorumluluğu taşıyabileceğini anlattı.