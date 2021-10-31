Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ölen kocasından hamile kaldı

    Avustralyalı kadın, kaza sonucu ölen olimpiyat sporcusu Alex Pullin’den alınan spermle hamile kaldı. Ve çocuğunu kucağına aldı. İşte haberin detayları...

    Ölen kocasından hamile kaldı
    Olimpiyatlarda 3 kez şampiyon olan Avustralyalı snowboardcu Alex Pullin, 8 Temmuz 2020'de balık avı sırasında geçirdiği kaza nedeniyle yaralandı. Kurtarılamadı. Çocuk sahibi olmak isteyen 32 yaşındaki Ellidy Pullin, hemen ani bir karar vererek kocası defnedilmeden önce spermlerinin alınıp dondurulmasını sağladı. 6 ay sonra da spermleri kendi rahmine enjekte ettirip hamile kaldı.



    9 ay sonra da sağlıklı bir şekilde yavrusunu kuçağını aldı. Doğumun ardından sosyal medyada da yeni bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar, çocuğun babası olmadan büyümesinin ağır bir sorumluluk olduğunu yazdı. Bazıları da genç annenin bu sorumluluğu taşıyabileceğini anlattı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bay Kemal’e zor soru!
    Haberler Dünya Ölen kocasından hamile kaldı
        SON DAKİKA